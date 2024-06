Schianto mortale con lo scooter Perde la vita prima del compleanno a pochi metri da dove morì il fratello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Oggi avrebbe compiuto 48 anni Matteo Scopaioli, ma un destino dalle logiche indecifrabili se l’è portato via, lungo la stessa strada in cui 25 anniaveva perso laMarco, suominore. Cicatrice che per la comunità di Tuoro sul Trasimeno non si era mai chiusa e ora torna a sanguinare. L’incidente si è verificato dopo le 20.30 di venerdì a Tuoro, lungo la statale del Trasimeno che in quel tratto prende il nome di via George Byron, nei pressi dell’incrocio che porta verso via del Porto davanti a un supermercato. Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri del Radiomobile di Città della Pieve loYamaha su cui viaggiava Matteo, in direzione Passignano, si è schiantato frontalmente contro un’auto che procedeva in senso opposto, condotta da un 70enne del luogo.