Sala chiama l’Inter | Non ho ancora incontrato Oaktree lo faremo presto

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 2 giugno 2024) Articolo pubblicato domenica 02 Giugno 2024, 17:01 Il sindaco di Milano, Giuseppe, è tornato a parlare della questione stadio a margine della cerimonia dell’alzabandiera, svoltasi in Piazza Duomo per l’occasione del 2 giugno. Il primo cittadino meneghino, raggiunto dai cronisti presenti all’evento, ha sottolineato come non abbiasentito alcun esponente della nuova società L'articolo: “Non ho, lo” proviene da Il Difforme. .