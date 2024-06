Rosignano terribile incidente al casello dell’A12 | tre morti e cinque feriti gravi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 2 giugno 2024) Tre persone sono morte e altresono rimaste ferite in modo grave in unstradale avvenuto sull’autostrada A12, alla barriera deldi, in provincia di Livorno. Lo schianto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione fornita dai soccorritori arrivati sul posto, nel sinistro sono state coinvolte tre auto. Una prima vettura si sarebbe schiantata ad alta velocità contro due mezzi in coda al, ribaltandosi e danneggiando la struttura dell’infrastruttura autostradale. Nell’sono morte entrambe le persone presenti sull’auto che si è schiantata e una delle persone che era a bordo delle vetture tamponate. Altrepersone sono rimaste ferite in modo grave.