Fonte : ilcorrieredellacitta di 2 giu 2024

com) Avevano già caricato uno scooter sul furgone ed erano pronti a fuggire via con la refurtiva. 00 di ieri, sabato 1 giugno 2024. Fermato – non senza fatica – uno dei ladri: due i Militari medicati in Ospedale, cosa è successo.

Roma beccati a ‘caricare’ lo scooter sul furgone | inseguimento a Tor Bella Monaca picchiati i Carabinieri