Fonte : webmagazine24 di 2 giu 2024

(Adnkronos) – In una partita a due facce, iniziata malissimo per il tennista altoatesino, Jannik Sinner perde il primo set del suo torneo, ma avanza ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi.

Roland Garros Sinner batte Moutet in 4 set e avanza ai quarti