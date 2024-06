Fonte : sbircialanotizia di 2 giu 2024

Il 22enne altoatesino ha conquistato la vittoria con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 in due ore e 41 minuti In una partita a due facce, iniziata malissimo per il tennista altoatesino, Jannik Sinner perde il primo set del suo torneo, ma avanza ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del.

Roland Garros Sinner batte Moutet in 4 set e avanza ai quarti