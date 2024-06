Roland Garros Djokovic batte Musetti al 5° set e avanza agli ottavi di finale

Fonte : sbircialanotizia di 2 giu 2024

Il 37enne serbo, numero uno del mondo e prima testa di serie, batte in rimonta il 22enne azzurro dopo un match di 4 ore e 28 minuti Novak Djokovic soffre ma avanza agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimenti sui campi in terra battuta del.

