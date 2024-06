Fonte : ilgiornaleditalia di 2 giu 2024

L'azzurra è stata battuta dall'americana Coco Gauff (numero 3) che ha avuto la meglio in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 L'americana si è imposta in due set per 6-1, 6-2 PARIGI (FRANCIA) - Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, costretta a fermarsi agli ottavi di finale del Roland Garros.

Roland Garros Cocciaretto battuta da Gauff agli ottavi di finale