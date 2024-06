Fonte : ilgiorno di 2 giu 2024

Cantù, 2 giugno 2024 - Tre minorenni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso, per la rissa scoppiata questa notte a Cantù, in cui tre uomini sono stati feriti: due, 44 e 33 anni, con conseguenze gravissime, ricoverati in prognosi riservata.

Rissa violentissima a Cantù tre ragazzini accusati di tentato omicidio Caccia al complice