Regolamento Serbia-Portogallo | cosa succede in caso di pareggio in semifinale degli Europei Under 17

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Gli17 entrano nel vivo con la final four che coinvolgeda un lato del tabellone e Italia e Danimarca dall’altro. Si parte alle 17:00 con la prima sfida che regalerà la prima finalista del torneo continentale. L’attuale competizione è nata nella stagione 2001-02, come evoluzione dell’Europeo16: in totale, si sono svolte 18 edizioni a livello di16 e 20 di17. Dalla prossima però cambierà format (come del resto le altre competizioni Uefa): la fase finale di Euro U17 vedrà infatti la partecipazione di otto squadre, compresa la nazione ospitante. Però è presto per pensarci. Ci sono due semifinali e poi un ultimo atto da vivere. A partire da, due squadre che sognano il trofeo e sono pronte a sfidarsi in novanta minuti.