Raid alla Cumana danneggiate le porte della stazione Traiano | indagini in corso

Fonte : ildenaro di 2 giu 2024

Raid del sabato sera, danneggiate porte di una stazione della Cumana a Napoli. Danneggiate anche due telecamere di videosorveglianza. it. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.

