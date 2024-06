Radicondoli fa centro Altri 4 milioni dal Pnrr

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024)prosegue nel percorso per raggiungere l’obiettivo di completare la grande opera di teleriscaldamento, ma con una novità. Il Comune geotermico è, infatti, riuscito ad aggiudicarsi un importante finanziamento, si tratta di risorse economiche che oggi rendono possibile, inoltre, spostare quelle che erano già previste su altre opere in programma nel bilancio comunale. Il tema della geotermia aè caldo, anche perché questa notizia arriva in piena campagna elettorale e, come è stato possibile verificare, si tratta di uno dei temi centrali del dibattito politico: quello del teleriscaldamento. Si tratta di un contributoche andrà a coprire parte delle spese, già previste, per il lotto 2.1 del teleriscaldamento, il lotto che interesserà anche Belforte.