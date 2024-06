Fonte : ilfaroonline di 2 giu 2024

La campionessa azzurra, con la divisa dei Carabinieri, è salita sul podio nella Premier League di Casablanca.

Premier League di Karate Viola Lallo conquista il bronzo a Casablanca