Fonte : open.online di 2 giu 2024

E questo anche se io non avevano mai avuto una contestazione disciplinare, ma avevo sempre fatto il mio, perché sono innamorata del mio lavoro». . Per la 32enne il legale chiederà il reintegro: «Anche se credo che sarebbe complicato per lei tornare alle sue mansioni di prima, dopo quello che è successo.

Parla la manager licenziata dopo lo stupro di gruppo | Cacciata dalle donne dell’ufficio Nessun collega si è più fatto sentire