Fonte : feedpress.me di 2 giu 2024

L’azzurro è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas (numero 9) in 4 setArnaldi è partito benissimo, ha fatto suo il primo set per 6-3, poi ha avuto l'opportunità di vincere anche il secondo, ma si è dovutto arrendere al tie-break 7-6 (4) con Tsitsipas che ha fatto valere tutta la sua esperienza, in particolare nel servizio.

Parigi Arnaldi si ferma agli ottavi | Tsitsipas vince in quattro set Stasera c' è Sinner