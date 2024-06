Fonte : lanazione di 2 giu 2024

Questo luogo si propone come un punto di riferimento non solo per il divertimento, ma anche per l’educazione ambientale e lo sviluppo personale". Totalmente immerso nelle splendide Alpi Apuane, il Parco del Battiferro offre, infatti, un connubio perfetto tra percorsi naturalistici e attrezzati, consentendo di esplorare ambienti selvaggi e incontaminati.

Parco del Battiferro Ecco l’inaugurazione | La natura ci chiama e noi rispondiamo