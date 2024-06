Paolini-Avanesyan Roland Garros 2024 | orario dove vederlo in tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Jasmineaffronterà Elinaagli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. L’appuntamento è per lunedì 3 giugno alle ore 11.00 sul Court Suzanne-Lenglen, che è dotato di un tetto e dunque non ci sarà il rischio di un programma ritardato a causa della pioggia. La tennista italiana partirà con tutti i favori del pronostico contro la rivale russa, ma non dovrà sottovalutare un’avversaria reduce dall’impresa compiuta contro la quotata cinese Zheng Qinwen. Jasmine, testa di serie numero 12 del tabellone, ha sconfitto nell’ordine l’australiana Gavrilova, la statunitense Baptiste e la canadese Andreescu, meritandosi ancora una volta gli ottavi di finale in uno Slam dopo quanto successo agli Australian Open (si arrese a Kalinskaya in due set).