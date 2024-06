Oggi a Benevento per sognare ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) E’ il giorno dell’under 17 dell’Ancona, impegnatanel secondo turno a eliminazione diretta del campionato. Fase che vedrà impegnate le otto migliori squadre della categoria che si sono qualificate dopo aver superato gli ottavi di finale. L’Ancona giocaalle 14.30 a, il ritorno è fissato per domenica prossima, 9 giugno, ad Ancona. Quanto alle altre partite in programma, esordio casalingo per l’Albinoleffe guidato da Barzaghi e autore di una grande prova nel match di ritorno contro la Virtus Entella, che ha consentito ai bergamaschi di ribaltare la sconfitta dell’andata. La formazione lombarda dovrà vedersela con i corregionali del Renate,imbattuti in casa e reduci dal doppio pareggio con la Spal, che ha regalato loro il pass per i quarti di finale in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season.