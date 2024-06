Fonte : ilnotiziario di 2 giu 2024

Sulla pista di Lonato il novatese Andrea torna a fare lo “squalo”. . Novate, kart: per Andrea vittoria e primo posto in classifica generale. . . Gara senza storia sul circuito kart di Lonato dove il giovane pilota novatese Andrea “The Shark” Calabrese ha conquistato il secondo successo consecutivo e la testa della classifica in un fine settimana.

