Non ti permettere più Fedez va all’attacco di Chiara Ferragni c’entrano i figli

(Di domenica 2 giugno 2024), altro che riavvicinamento. I rapporti tra i due ormai ex sarebbero sempre più tesi. La rivelazione arriva da Alessandro Rosica, esperto di gossip e spettacolo conosciuto come l’investigatore social. La notizia sarebbe la pietra tombale sulle speranze di una ricomposizione della crisi coniugale. Speranza nutrite dai fan dei Ferragnez. Edella coppia vip, Leone e Vittoria. Siachein questi giorni si trovano in Versilia, una località di villeggiatura molto cara alla coppia. Questa circostanza però non deve trarre in inganno. Si è saputo poi che i due stanno trascorrendo alcuni giorni di relax al mare, ma a debita distanza l’uno dall’altro: lei soggiorna nell’hotel che frequentava all’epoca insieme al marito, lui invece pernotta in un’altra residenza non meglio specificata.