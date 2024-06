Nikita Pelizon torna in ospedale dopo l’incidente | cosa è accaduto e l’annuncio ai fan

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 2 giugno 2024) L’ex vincitrice del Grande Fratelloinper accertamenti:Non sono giorni facilissimi per. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha accusato un malore, episodio raccontato sui social, che la sta costringendo a delle indagini più approfondite. “Avevo appena salutato un amico al telefono e finito la presentazione della prossima canzone, con due fette smangiucchiate di pizza sulla scrivania. Mi sentivo la testa pesante, guardo una serie su netflix,11 minuti sento di dovermi sdraiare. mi alzo, con difficoltà chiudo la porta di casa… non avevo mai sentito la mia faccia emanare così tanto freddo… Era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo… Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando.