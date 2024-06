Fonte : napolipiu di 2 giu 2024

Il Napoli non vuole lasciarsi sfuggire il gioiello Khvicha Kvaratskhelia e sta lavorando alacremente per blindarlo con un rinnovo contrattuale Manna ha incontrato l’agente di Kvaratskhelia! Doppio incontro a Milano Nonostante non sia stata ancora trovata la quadra definitiva, i passi avanti registrati in termini di apertura sono significativi, come riporta il Corriere dello Sport.

Napoli-Kvaratskhelia Incontro a Milano tra il ds Manna e l’agente del georgiano