MotoGP GP Olanda 2024 | programma date orari e diretta tv

(Di domenica 2 giugno 2024) Lalascia il Mugello dopo il Gran Premio d’Italia e si ferma per quasi tre settimane. Il calendario, che originariamente prevedeva il Gran Premio del Kazakistan dopo l’appuntamento italiano, ha subito una variazione dopo la cancellazione del round kazako. Si tornerà dunque in pista a fine mese per il Gran Premio d’. Il weekend di gara è previsto tra il 28 e il 30 giugno sull’asfalto del circuito di Assen, tappa fissa dellada diversi anni. La pista presentava uno dei layout più lunghi del calendario del motomondiale in passato, ma nei primi anni duemila è stato modificato per mantenere gli standard richiesti dalla categoria, in modo da continuare ad essere palcoscenico di un Gran Premio. Il fine settimana si aprirà venerdì 28 giugno con la prima sessione di prove libere previste per le 10:45.