Fonte : oasport di 2 giu 2024

Oggi la moto andava bene e quando riesco ad essere in forma come oggi riesco a dare sempre qualcosa in più“Ero in uno stato di grazia “Ha un significato grande anche se dicono che il secondo è il primo dei perdenti.

MotoGP Enea Bastianini | Il sorpasso di Marquez mi ha fatto chiudere la vena Ero in stato di grazia