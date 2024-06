Mosca minaccia lo scacchista Kasparov di accuse penali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) L'ex campione del mondo di scacchi Garry, fuggito dalla Russia dieci anni fa per paura di persecuzioni, potrebbe affrontare un procedimento penale aper aver violato la legge del Cremlino sugli "agenti stranieri". Lo scrive la Tass. Le forze dell'ordine russe - ha riferito l'agenzia di stampa statale - hanno affermato che ci sono "tutte le ragioni" per incriminareai sensi dell'articolo 330.1 del codice penale della Federazione Russa, che riguarda gli "agenti stranieri". Il feroce critico del Cremlino potrebbe rischiare fino a due anni di prigione o una multa se il caso venisse avviato il procedimento, hanno detto i funzionari russi. Nel maggio 2022 la Russia ha aggiuntoall'elenco delle persone che agiscono come agenti stranieri, che comprende dozzine di critici di Vladimir Putin, subito dopo che il presidente russo ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina.