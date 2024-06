Fonte : oasport di 2 giu 2024

Sono convinto che prima o poi un colpaccio Slam Hurkacz lo farà, dubito che lo possa fare magari sul rosso, però fino ad ora ha incontrato giocatori buoni ma non proprio classici da terra battuta come Shapovalov e come lo sarà Dimitrov.

Monaco su Sinner-Moutet | Il francese è unico e scomodo Vedo bene Jannik con Musetti in doppio