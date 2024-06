Mara Venier si tiene stretta Domenica In | Quelli che si erano messi in fila devono aspettare E sul caso del comunicato | Alcuni amici sono spariti li ho cancellati dalla mia vita

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 2 giugno 2024)La stagione che si conclude oggi diIn è stata “difficilissima, la peggiore di tutte quelle fatte fin qui“. A parlare è, che archivia un’annata macchiata dal notodell’Amministratore Delegato Rai, Roberto Sergio, sulGhali a Sanremo, che la conduttrice lesse in diretta. Più volte si è detta pentita, ma precisa: “Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto” dichiara al Messaggero. Da quel giorno, di fatto,piovute molte critiche nei suoi confronti, anche feroci via social, e non solo: “Cirimasta molto male, ne ho sofferto tantissimo. Pensi che dopo Sanremo volevo andare a EuroDisney, a Parigi, con mio nipote e mia nuora. Avevo già prenotato tutto e all’ufficio stampa avevo solo chiesto i pass per saltare le file chilometriche, ma prima di partire mi hanno chiamato per dirmi che me li avrebbero dati ma non dovevo pubblicare sul mio profilo Instagram nostre foto scattate nel parco… E’ la cosa che mi ha ferita di più, infatti alla fine abbiamo rinunciato e siamo andati all’Acquario di Genova, che consiglio a tutti perché è un posto magico.