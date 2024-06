Maltempo nel Varesotto aerei in ritardo e danni alle stazioni per intensi temporali e grandinate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) VARESE – Violento temporale nel pomeriggio nelcon pioggia battente e grandine in alcune parti della provincia. Pioggia su Varese, nel bustese, nel gallaratese e grandine su Malpensa, con ritardi nei voli ealla stazione del Malpensa Express al Terminal 2 chiusa e quindi corse dei convogli della linea concluse al Terminal 1. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco chiamati ad operare per risolvere i disagi causati dagli allagamenti delle strade e dei sottopassi. A Cassano Magnago si sono allagati i sottopassi in via Morazzone, con un giovane che appena in tempo è riuscito ad uscire dalla sua auto, poi recuperata dai vigili del fuoco e in via Boscaccio. Disagi anche sull’Autolaghi a causa della forte pioggia. Ildovrebbe concedere una tregua domani.