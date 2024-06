Maignan LASCERA’ il Milan in estate? Una BIG EUROPEA sul portiere francese La situazione

Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

Maignan-Milan, bomba dall’Inghilterra: il Manchester City è pronto a far suo il portiere francese in vista della sessione di calciomercato Come riferito da Alan Nixon su Patreon, il Manchester City potrebbe presto bussare alle porte del calciomercato Milan per Mike Maignan, portiere in scadenza di contratto con i rossoneri a giugno del 2026 e da tempo in trattativa per il rinnovo.

