M5S | Conte ' sorpreso da reazione Marcegaglia capitalismo infetto? Lo rivendico'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, e io non l'ho fatto. Sono francamentedalla loro. Io ho parlato die lo" perché "mi riferisco al sistema Toti". Così il leader del M5S Giuseppe, ospite di 'In mezz'ora' su Rai3, risponde agli industriali, a partire da Emma, risentiti dalle sue parole ieri alle assise annuali del gruppo Giovani dell'associazione di Rapallo. .