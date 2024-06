L’uomo del Pd cercava affari con noi | si offrì di farmi incontrare i vertici

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 2 giugno 2024) Alla sinistra non interessava solo il porto ligure, ma anche gli appalti della rete viaria a pagamento. Roberto Tomasi conferma il ruolo di Mauro Vianello, il dem indagato con Toti & C.: «Portò da me i dirigenti del partito perché voleva migliorare il loro rapporto con noi». .