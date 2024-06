Luigi Saraceni morto fu tra i fondatori di Magistratura Democratica e deputato dei Ds

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Èa Roma,, magistrato tra idie avvocato. Ne dà notizia Cecilia D’Elia Riviello che lo ricorda come “magistrato democratico,a cui si deve tra le altre cose l’approvazione della legge cosiddetta Simeone-che ha consentito un più facile accesso alle misure alternative alla detenzione”. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma,è stato presidente della V sezione del Tribunale di Roma. Nel 1994 fu elettoalla Camera per i Democratici di Sinistra, e riconfermato nel 1996, fino al 2001. Conclusa l’esperienza parlamentare con i DS e i Verdi, intraprese la professione d’avvocato, difendendo la figlia Federica, arrestata nel 2003 nell’inchiesta sulle nuove BR e condannata nel processo per l’omicidio di Massimo D’Antona.