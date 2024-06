LIVE – Serbia-Portogallo 2-2 al 90? semifinale Europei Under 17 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ladidegli17 2024. Prima di assistere alla partita dell’Italia, attesa da un vero e proprio appuntamento con la storia, c’è prima l’altro incontro che mette in palio un posto per la finale del torneo U17 continentale: si sfidano la formazione slava e quella lusitana, per una sfida equilibrata. Chi riuscirà ad avere la meglio all’AEK Arena? Fischio d’inizio alle ore 17 di domenica 2 giugno. COME SEGUIRE IL MATCH LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 17 90? – Sei minuti di recupero. 89? – Arriva il pareggio del, Rodrigo Mora rimette tutto in parità a un minuto dal 90?.