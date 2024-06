Fonte : oasport di 2 giu 2024

Buon divertimento! . Prova in salita per il resto della compagine azzurra: Riccardo Rossi è infatti decimo, Stefano Rossi dodicesimo. Sedicesimo posto poi per Filippo Farioli, ventunesimo per Nicola Carraro e ventiduesimo per Matteo Bertelle.

LIVE Moto3 GP Italia 2024 in DIRETTA | novità azzurre sulla pista di casa?