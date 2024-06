Fonte : oasport di 2 giu 2024

Una fuga in solitaria del pilota favorito potrebbe generare almeno due serpentoniLunetta dalla quindicesima 1 giro/17 Ecco la partenza perfetta di Alonso LIGHTS OUT in #Moto3 David Alonso and @IvanOrtola48 get the perfect launch as Furusato goes from 8th to 3rd #ItalianGP pic.

LIVE Moto3 GP Italia 2024 in DIRETTA | battaglia tra Alonso Veijer e Furusato dopo la ripartenza