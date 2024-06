LIVE Moto2 GP Italia 2024 in DIRETTA | Arbolino e Vietti sognano il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio d’, settimo appuntamento del Mondiale di. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello alle ore 12.15 andrà in scena una prova di capitale importanza per l’intero campionato, con 25 punti pesantissimi che ci aiuteranno a capire maggiormente la situazione in classifica. Sergio Garcia comanda con 109 punti e +19 su Joe Roberts che, dopo tre secondi posti consecutivi, tra Le Mans e Montmelò ha rallentato la sua andatura. Terzo con 88 punti un arrembante Ai Ogura, vincitore in Catalogna dopo il secondo posto in terra francese, prima di sei piloti spagnoli uno dietro l’altro: Fermin Aldeguer (63), Alonso Lopez (63), Aron Canet (48), Albert Arenas (48), Manuel Gonzalez (46) e Jeremy Alcoba (43).