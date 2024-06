LIVE – Italia-Danimarca 0-0 al 5? semifinale Europei Under 17 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ladidegli17 2024. Appuntamento con la storia per gli azzurrini di Massimiliano Favo, che dopo aver battuto l’Inghilterra ai quarti sperano ora di potersi ripetere contro la formazione scandinava in modo tale da approdare in finale nel torneo continentale in Grecia, sognando un titolo che sarebbe davvero prestigioso. Chi la spunterà allo stadio Antonis Papadopoulos? Si parte alle ore 19.30 di domenica 2 giugno. COME SEGUIRE IL MATCH LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 19.30 1? – Si parte. 19.30 – Ecco le formazioni.(4-3-3): Breum-Harild; Gustafsen, Sondergaard, Markmann, Andersen; Hojer, Hyseni, Lassen; Abildgaard, Obi, Risnaes.