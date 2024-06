LIVE – Italia-Cina 0-0 21-21 | Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 3 della seconda settimana dellaball(VNL)di. Danesi e compagne, dopo le vittorie contro Francia e Repubblica Dominicana e la sconfitta al tie-break contro il Brasile, tornano in campo per l’ultimo impegno di questa seconda settimana di fase preliminare della VNL. Le azzurre del Ct Julio Velasco vogliono un altro successo per non lasciare altri punti in ottica ranking mondiale e dunque qualificazione olimpica. Dall’altra parte della rete c’è la compagine asiatica di Bin Cai, sesta nel ranking mondiale proprio alle spalle delle azzurre, che arriva invece dalle sfide contro Olanda, Giappone e Thailandia. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.