Fonte : oasport di 2 giu 2024

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1359 A breve la prima ascesa di giornata, il quarta categoria di Côte de Jenzat (1 13 12La giornata di oggi infatti prevede solo tre GPM, Côte de Jenzat, Côte de Gannat e Côte de Chouvigny, posti nella fase iniziale di gara, per poi entrare in un circuito che ospiterà molto probabilmente lo sprint conclusivo.

LIVE Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi in DIRETTA | una coppia in fuga la Lidl-Trek gestisce