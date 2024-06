LIVE – Cocciaretto-Gauff 0-0 ottavi di finale Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel(terra battuta). La marchigiana, battendo in due set la russa Liudmila Samsonova, si è regalata ilpiù importante della carriera in un Major. Ora l’esame è molto difficile contro la ventenne a stelle e strisce, numero tre del ranking mondiale e finalista del torneo nell’edizione del 2022. Tra le due giocatrici si tratta del quarto precedente, con l’americana che si trova in vantaggio nei confronti dell’azzurra per 2-1 (5-2 il bilancio dei set) e partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers., però, dopo aver raggiunto la seconda settimana, adesso non vuole più fermarsi e proverà a mettere nel mirino un complicatissimo accesso ai quarti didove, eventualmente, incrocerebbe una tra la danese Clara Tauson oppure la tunisina Ons Jabeur.