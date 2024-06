LIVE – Arnaldi-Tsitsipas 6-3 6-7 1-5 ottavi di finale Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glididel(terra battuta). Il sanremese ha il vento in poppa dopo aver eliminato in tre set il russo Andrey Rublev, sesta forza del seeding. Ora lo attende una sfida molto complicata contro il greco, numero nove del mondo, finalista di questo torneo nel 2021 e che quest’anno ha già portato a casa un titolo prestigioso trionfando al Masters 1000 di Montecarlo. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Il campione ateniese, infatti, è uno dei massimi interpreti di questa superficie, oltre a poter vantare molta più esperienza rispetto al giovane azzurro, che soltanto negli ultimi due anni si sta affacciando con continuità ad altissimollo.