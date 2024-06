Fonte : liberoquotidiano di 2 giu 2024

Peggio è andata alla Francia, che sempre ieri sera si è vista abbassare il rating da S&P da AA ad AA-, perla prima volta dal 2013. La parola chiave, ha aggiunto, «è investire» perché «se non si investe non si riesce a essere competitivi e quindi alla fine si perdono quote di mercato».

L' Italia? Meglio di Francia e Germania | il report che fa impazzire i gufi a 7 giorni dal voto