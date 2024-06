Fonte : ilgiorno di 2 giu 2024

Solo per paura la donna non aveva mai chiesto l’intervento delle forze dell’ordine né si era recata in ospedale. "TI faccio a pezzi con il machete", "morta di fame", "schifo di donna, brutta pezzente di m.

L’inferno dentro casa Picchia la moglie e le punta un machete | Ti faccio a pezzi