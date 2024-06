Lepchenko contro Zavatska Sfida a Brescia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Doppio turno per gli Internazionali femminili di(75 mila euro di montepremi, terra battuta), costretti a causa del maltempo nei giorni scorsi a disputare nella sola giornata di sabato quarti e semifinali sui campi del Tennis e Costanza 1911. A rimanere in gioco nella finale odierna saranno Varvarae Katarina. La trentottenne americana di passaporto, numero 19 del mondo nel 2012 ha vinto gli ultimi tornei nel 2021 ed è reduce da una squalifica di 21 mesi terminata ne 2023 per una vicenda doping legata a stimolanti, si è imposta in mattinata sulla francese Rame per 6/2, 6/3 e nel pomeriggio ha liquidato la connazionale Li per 7/6, 2/6, 6/3. Dall’altra parte della rete troverà la detentrice del titolo(nella foto), capace di porre fine alla corsa dell’altra ucraina Baindl per 2/6, 7/5, 6/3 e la russa Kudermetova per 3/6, 6/4, 6/2.