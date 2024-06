L’alberata tra rimorchi autotreni e alberi | le partite interminabili

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 2 giugno 2024) Avete presente quei giardini ta viale Michelangelo e via Guadagnoli, dopo l’ Arena Eden, era il nostro campo di calcio. In fondo a via Crispi, in tralice, uno stradello non asfaltato univa le due vie sopra menzionate, poi asfaltato, per l’arrivo del giro d’Italia di moto, sì di moto,a cui partecipavano anche alcuni aretini, e successivamente utilizzato per la corsa “in rosa”, giro d’Italia. Appena finito di mangiare, ancora con il boccone sullo stomaco, ci ritrovavamo con un pallone di cuoio ricucito e talvolta di forma non sferica, a camera d’aria, che non serviva per dormire. Fecero, di muro, ai limiti del campo, l’edicola di Pompeo, che non mi combatte’, costui, era un vecchio, sempre con un pastrano lungo grigio per coprire il suo passo cadenzato, o da paralisi infantile o da deformazione di nascita, era insomma più che zoppo, una coppola in testa, anche questa grigia, e arrivava con un triciclo.