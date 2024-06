Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

La rovesciata di Simone Tiribocchi contro la Fiorentina che regalò all’Atalanta l’ultima speranza di salvezza nel lontano 2010 Atalanta Fiorentina non è mai stata una partita scontata, neanche quando erano i viola ad essere protagonisti in Europa e i nerazzurri in piena lotta per non retrocedere: dove anche un gesto tecnico può dimostrarsi decisivo.

La speranza SALVEZZA nella ROVESCIATA nerazzurra del Tir | Atalanta Fiorentina 2009 2010