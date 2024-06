Fonte : liberoquotidiano di 2 giu 2024

Harry accetterebbe? Io penso di si. Harry voleva vedere Carlo, ma non Camilla. Sono tutti offesi per gli insulti ricevuti e le cattiverie. E la regina non voleva incontrarlo.

La malattia è a uno stato più avanzato per quello che so io | Caprarica la rivelazione choc