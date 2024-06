La foto prima del dramma | i ragazzi sull' isolotto sorpresi dalla piena

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024) Tragica svolta nelle ricerche per i tre giovani dispersi nel fiume Natisone a Premariacco, in provincia di Udine: nel terzo giorno di ricerche sono stati individuati in acqua i corpi senza vita della 20enne Patrizia Cormos e della 23enne Bianca Doros. L'avvistamento è stato reso possibile dall'abbassamento del livello del Natisone che ha fatto affiorare i corpi. I familiari delle vittime sono stati immediatamente avvertiti. Il primo corpo è stato individuato dai Vigili del fuoco e ha richiesto più tempo per il recupero, il secondo invece era praticamente sul greto del fiume lo ha recuperato una squadra mista di volontari della Protezione civile provenienti da Premariacco, Talmassons e Medea. I due corpi erano distanziati tra loro, rispettivamente a 700 metri e a un chilometro dal punto dell'ultimo avvistamento, non lontano dal ponte Romano da dove erano stati avvistati l'ultima volta e da dove i vigili del fuoco avevano vanamente calato delle funi perché i, trascinaticorrente del Natisone in, potessero afferrarsi.