Kvaratskhelia si lavora al rinnovo Contratto fino al 2029 e clausola rescissoria stile Osimhen CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024)è una perla preziosa che Conte non ha intenzione di lasciar andare via. Sarà il punto fermo del nuovo Napoli. Per questo Manna si è impegnato a riprendere i contratti con l’agente del georgiano. Sul tavolo una proposta dial, con ingaggio più che raddoppiato e probabile, sialma c’è ancora distanza Lo scrive il Corriere dello Sport: Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciare andare Khvicha, tanto che lo ha dichiarato incedibile (a meno di una proposta indecente); il Psg vuole il giocatore, ha l’accordo con lui ma continua a collezionare porte azzurre in faccia quando si presenta da Adl con un’offerta (l’ultima da 110 milioni di euro); Kvara ha unal 2027 e il presidente è stato chiaro in merito al valore che riconosce agli accordi.