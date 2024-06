Juve Rabiot l’ultima mossa per il rinnovo del francese | ecco l’offerta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 2 giugno 2024), ultima offerta dei bianconeri ad Adriencosa ha proposto la dirigenza bianconera alla madre Veronique Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa per ildi contratto di Adriencon la. Per Thiago Motta l’ex PSG, infatti, è al centro nel nuovo progetto bianconero. Ilsi trova in scadenza di contratto a giugno e si .